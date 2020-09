Con 276 voti a favore, 194 contrari e un’astensione il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e l’approvazione del decreto che proroga fino al prossimo 31 ottobre l’emergenza sanitaria.

Il decreto passa al Senato per l’approvazione definitiva. Sono 28 i deputati dei 5 Stelle che non hanno partecipato al voto di fiducia, come si evince dai tabulati dell’aula di Montecitorio. adnkronos

