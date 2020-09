Covid, Berlusconi positivo: continuo a lavorare

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, è risultato positivo al tampone per il coronavirus. In seguito a un ulteriore controllo precauzionale, fanno sapere da Forza Italia, Berlusconi è risultato positivo al SARS-COV-2. Il leader azzurro, aggiungono, continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social. (askanews)

“Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus. Putroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia”, ha assicurato lui stesso nel corso di un collegamento con il Movimento azzurro donne.

