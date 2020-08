Napoli: filma parcheggiatori abusivi, pestato consigliere Borrelli

“Frattura delle ossa nasali ed un trauma cranico, con una prognosi di 20 giorni”. Queste le lesioni subite dal consigliere Francesco Emilio Borrelli, esponente dei verdi, aggredito a Napoli mentre filmava parcheggiatori abusivi nei pressi dell’ospedale San Giovanni Bosco.

“Le due guardie giurate intervenute hanno riportato ferite: uno dei due la micro frattura di un mignolo. Tre giorni la prognosi per Giampaolo Massaroli, attivista, per le percosse subite. La persona che ha tentato materialmente di ammazzare Francesco spezzandogli l’osso del collo si è costituita poco fa”, si legge su Facebook nel post pubblicato dallo staff del consigliere. “Francesco ringrazia tutti per la solidarietà e i tanti attestati di stima. In questo momento non può rispondere poiché il suo cellulare è stato danneggiato dagli aggressori, sarà sua premura farlo non appena ne avrà l’occasione”. adnkronos

