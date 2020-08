Toninelli: primi banchi di scuola ai Comuni gestiti dalla Lega

Altro attacco a Matteo Salvini. Danilo Toninelli non si smentisce mai, neppure a In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo. “Al professionista della politica delle fake news interessano solo le poltrone”. Danilo Toninelli, senatore del M5S, attacca così Matteo Salvini nel suo intervento a In Onda su La7. T

Toninelli stigmatizza le accuse che Salvini rivolge al ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina. “Salvini dovrebbe fare un piccolo sforzo, se ne ha le competenze. Dovrebbe andare su un motore di ricerca e trovare le risposte alle sue domande. Ha bisogno di un capro espiatorio, di un nemico per mettersi un microfono in mano e andare in giro a sparare stupidaggini”, afferma Toninelli.

“I primi banchi arrivano a Codogno, Alzano e Nembro che hanno visto centinaia di morti e sono stati gestiti dalla sanità che politicamente è in mano alla Lega”, aggiunge. “Vada sul sito del Ministero, si informi il re delle poltrone e delle fakenews che va in giro solo a dire stupidaggini”.

