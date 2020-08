Nuovi focolai Covid, Meluzzi: andiamo verso l’eterna chiusura carceraria

“Coronavirus, l’Iss lancia l’allarme: “490 nuovi focolai, consapevoli di un peggioramento” – ormai andiamo verso un’eterna chiusura carceraria in cui Italia precipiterà nell’abisso! Dio sa che cosa accadrà ma agli apprendisti stregoni questo non importa!”

E’ il commento del prof. Alessandro Meluzzi alla notizia diffusa dall’Istituto superiore della sanità che mette in guardia sul coronavirus. “Sono 1.374 i focolai attivi in Italia, di cui 490 nuovi, entrambi i dati in aumento per la quarta settimana consecutiva (nella precedente settimana di monitoraggio erano stati segnalati 1.077 focolai attivi di cui 281 nuovi)”.

Questo è quanto diffuso nel report settimanale dell’Iss e del ministero della Salute, relativo al monitoraggio di Covid-19 nel periodo 17-23 agosto. “Questo comporta un sempre maggiore impegno dei servizi territoriali nelle attività di ricerca dei contatti – osservano gli esperti – I servizi territoriali sono riusciti finora a contenere la trasmissione locale del virus ma, qualora dovesse persistere l’attuale trend di incidenza in aumento, le capacità di risposta di questi servizi potrebbero essere messe a dura prova”.

Coronavirus, l'Iss lancia l'allarme: "490 nuovi focolai, consapevoli di un peggioramento" – ormai andiamo verso. eterna chiusura carceraria in cui Italia precipiterà nell’abisso! Dio sa che cosa accadrà ma agli apprendisti stregoni questo non importa! https://t.co/NAVkp9LEXH — Alessandro Meluzzi☦️🇮🇹 (@a_meluzzi) August 27, 2020

Condividi