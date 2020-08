Devasta un bar, aggredisce gli agenti e danneggia la volante

Roma – Completamente ubriaco, dopo essere entrato in un bar ha rovesciato a terra gli oggetti che si trovavano sul bancone e sui tavolini rifiutandosi di uscire dall’esercizio.

Quando sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti e del Commissariato Porta Pia l’uomo, A.T., nigeriano di 25 anni, in Italia senza fissa dimora, si è scagliato anche contro di loro cercando di colpirli. Con non poca difficoltà i poliziotti sono riusciti a farlo salire sull’auto di servizio dove lo straniero ha continuato a scalciare e a dimenarsi cercando di colpire gli operatori con la testa poi, malgrado fosse assicurato dalla cintura di sicurezza, riuscito a distendersi sui sedili, ha iniziato a colpire l’autovettura con calci sulla portiera, danneggiandola.

Una volta arrivati negli uffici di polizia, il 25enne ha continuato ad avere un atteggiamento aggressivo e in più di un’occasione ha cercato di colpire nuovamente gli agenti con calci e pugni tentando anche di morderli.

Al termine degli accertamenti, dopo il foto segnalamento, lo straniero è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale, lesioni e danneggiamento ai beni dello Stato.

Due degli agenti sono dovuti ricorrere a cure mediche ed hanno riportato delle lievi lesioni, uno alla mano l’altro alla testa, guaribili in 15 e 10 giorni di prognosi.

