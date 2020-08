Santanché: Briatore non è stato ricoverato per Covid

Daniela Santanché è una delle persone più vicine a Flavio Briatore. Ospite a In Onda su La7, la senatrice di Fratelli d’Italia ha svelato di aver già parlato tre volte con l’imprenditore nelle ultime ore. “Voi date per scontate tutta una serie di cose – ha dichiarato la Santanché – Flavio è stato ricoverato per l’infezione alla prostata che è recidiva, gli era già successo tre e sei mesi fa. Si trovava a Montecarlo con la febbre, ha chiamato Alberto Zangrillo che lo ha sempre curato”.

A questo punto Luca Telese e David Parenzo le chiedono di fare ulteriormente chiarezza: “Quindi lei dice che non è positivo al coronavirus?”. “Io posso dire che è stato ricoverato per la prostata – è la replica della Santanché – io ad oggi non ho l’evidenza dell’esito del tampone, ma di sicuro dopo avergli parlato tre vuole posso dire che tutti quelli che parlano di condizioni serie, di Briatore che sta male spargono soltanto fake news perché lui sta bene”. liberoquotidiano.it

