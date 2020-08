L’ultima del tragico Toninelli: Musumeci consigliato male da Salvini

Danilo Toninelli ad Agorà, il programma di Rai3, spara ancora a zero su Matteo Salvini. Questa volta il grillino, ex ministro delle Infrastrutture, usa Nello Musumeci come pretesto: “Il governatore della Sicilia non è stato eletto ieri e non mi sembra abbia fatto grossi passi avanti. La Regioni subisce un’enorme arretratezza da decenni”.

Poi Toninelli prosegue sull’ordinanza chiesta da Musumeci per chiudere i centri di accoglienza e gli hotspot al collasso: “il presidente deve collaborare, non deve portare avanti un scontro istituzionale con lo Stato. Questo è un provvedimento che crea caos. Consigliato male da Matteo Salvini, torni ad aiutare i cittadini”.

Dichiarazioni che stridono parecchio con quanto andava dicendo il grillino non più di un anno fa, quando il Movimento 5 Stelle governava con la Lega. In quell’occasione, con tanto di video di prova, Toninelli si vantava di aver fermato gli sbarchi. Nulla di più contraddittorio. liberoquotidiano.it

"Musumeci non è stato eletto ieri e non mi sembra abbia fatto grossi passi avanti. Deve collaborare, non deve portare avanti un scontro istituzionale con lo Stato. Questo è un provvedimento che crea caos. Consigliato male da Salvini"@DaniloToninelli #agorarai pic.twitter.com/vUkKhQ5q2n — Agorà (@agorarai) August 25, 2020

Condividi