Covid, Zingaretti: “per fortuna non governa Salvini”

“Zingaretti, governatore meno apprezzato d’Italia secondo le statistiche del Sole24ore e famoso per aver acquistato mascherine fantasma, parla di catastrofi in caso di vittoria della destra. Negli ultimi due anni, il centrosinistra ha perso 8 elezioni regionali su 9, e’ crollato alle Politiche e alle Europee. Il Pd non piace agli italiani, che lo ritengono una catastrofe, ma magari e’ gradito ai francesi ai quali affida il trasporto pubblico in Toscana”.

Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, al quale replica subito dopo il diretto interessato.”Per fortuna Salvini non governava quando l’Italia è stata colpita dal Covid, altrimenti sarebbe stata un’ecatombe”. agenpress

