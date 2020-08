Meluzzi: voto NO taglio dei parlamentari per colpire le Élite massomafiose

Prof. Alessandro Meluzzi: “Voto NO al taglio dei parlamentari per colpire le Élite massomafiose che la vogliono, contro Soros Grillo e i predatori dell’Italia e della sovranità democratica, contro la finanza Ue, e per mandare a casa Conte Di Maio e il loro governo fantoccio di Rotschild Merkel Macron!!!!”

