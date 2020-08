Goodyear vieta cappellini con slogan di Trump, il titolo affonda

“Non comprate pneumatici Goodyear’, twitta Donald Trump. “Hanno annunciato il divieto sui cappellini Maga”. Maga è l’acronimo di ‘Make America Great Again’, lo slogan di Trump.

E mentre in borsa il titolo Goodyear perde fino al 3%, il portavoce della Casa Bianca Kayleigh McEnany chiede all’azienda di uscire allo scoperto e chiarire la sua politica sui messaggi politici: “Ci sono immagini da cui si vede che sono consentiti simboli del movimento Black Lives Matter ma non Blue Lives Matter o Maga”, ha spiegato McEnany.

Don’t buy GOODYEAR TIRES – They announced a BAN ON MAGA HATS. Get better tires for far less! (This is what the Radical Left Democrats do. Two can play the same game, and we have to start playing it now!).

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 19, 2020