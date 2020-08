Guardia giurata ostaggio in Duomo, l’egiziano ha “problemi psichici”

Condividi

Di Valentina Dardari – – Nuovi elementi stanno aiutando gli inquirenti a fare un quadro della personalità di Mohamed Zin Elaabdin Elhosary Mahmoud, il 26enne egiziano che l’altro giorno è entrato in Duomo a Milano e avvalendosi di un coltello ha minacciato una guardia giurata costringendola a inginocchiarsi. Secondo quanto emerso si tratterebbe di una persona con gravi turbe psichiche e soggetto a forte depressione. Durante l’interrogatorio, appena conclusosi nel carcere di San Vittore, il 26enne si è avvalso della facoltà di non rispondere. A coordinare le indagini condotte dalla Digos, Alberto Nobili, pm e capo del pool antiterrorismo di Milano. Secondo quanto si è appreso l’uomo avrebbe continuato a delirare anche dopo essere stato arrestato.

Nel 2016 era già stato fermato all’aeroporto di Malpensa accusato di tentata rapina e aveva scontato 4 mesi dietro le sbarre. Una volta riacquistata la libertà aveva deciso di tornare in Egitto, sua Terra d’origine, dove vive ancora parte della sua famiglia. Nel Paese africano avrebbe anche seguito un iter psichiatrico durato circa un anno. Lo aveva però poi abbandonato per fare ritorno in Italia e cercare un lavoro, continuando comunque a proseguire le cure che stava seguendo in Egitto. Da qualche tempo aveva scelto di interrompere l’assunzione dei farmaci e di farsi aiutare in un percorso psichiatrico. Era poi ricaduto in forti depressioni e ansie che lo hanno forse portato al folle gesto compiuto l’altro ieri in Duomo.