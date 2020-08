Ministri indagati, Taormina: Procura non non può chiedere archiviazione

L’avvocato Carlo Taormina: “Processo a Conte e Speranza per epidemia colposa e omicidio colposo plurimo. Finalmente comunicazione ufficiale agli indagati. Ora tocca la Tribunale dei ministri e la procura non c’entra più niente e non può ne’ chiedere l’archiviazione ne’ archiviare. Stanno tutti bluffando e stanno facendo di tutto per fregarci. Dobbiamo combattere perché una magistratura onesta colpirebbe e una disonesta insabbierebbe.”