Avvisi di garanzia, Conte: “abbiamo sempre agito in coscienza”

Avviso di garanzia al premier Giuseppe Conte e a sei ministri (Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza) per la gestione della pandemia da coronavirus. “E’ un atto dovuto”, si legge in una nota di Palazzo Chigi. “Il Presidente del Consiglio e i Ministri si dichiarano disponibili a fornire ai Magistrati ogni elemento utile a completare l’iter procedimentale, in uno spirito di massima collaborazione”.

Immediata la precisazione di Conte su Facebook: “Ci siamo sempre assunti la responsabilità, in primis ‘politica’, delle decisioni adottate. Decisioni molto impegnative, a volte sofferte, assunte senza disporre di un manuale, di linee guida, di protocolli di azione”.