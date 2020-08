Bonus Iva: ho preso i 600 euro per dimostrare che la legge è fatta male

“Ho preso i 600 per protestare contro una legge fatta male, per dimostrarne la fallacia. I soldi? Li ho dati in beneficenza. Ho sbagliato nella forma ma lungi da me approfittarne”

Ubaldo Bocci, Consigliere Comunale