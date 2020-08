Integrazione UE, regione Lazio: “Ventotene capitale ideale d’Europa”

Nei giorni scorsi il Consiglio regionale del Lazio ha approvato una proposta di legge per il riconoscimento dell’isola di Ventotene come luogo della memoria e di riferimento ideale per la salvaguardia dei valori comuni ispiratori del processo di integrazione europea. «La bellissima isola di Ventotene – dichiara l’eurodeputato Salvatore De Meo -, grazie al ‘Manifesto’ dei padri fondatori dell’Europa Altiero Spinelli, Eugenio Colorni ed Ernesto Rossi, rappresenta un simbolo importante nella costruzione dell’integrazione europea”.

“Sono d’accordo sull’iniziativa regionale, ed è per questo che ho scritto al Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, e alla Commissaria Europea per la cultura, l’istruzione, la gioventù e l’innovazione, Mariya Gabriel, chiedendo di riconoscere Ventotene quale “Capitale ideale d’Europa”, così come sollecitato nell’ordine del giorno alla proposta di legge n°192 della Regione Lazio dove si impegna il Presidente Zingaretti ad adoperarsi, verso il Parlamento Europeo, per richiedere tale riconoscimento. La mia proposta non vuole essere solo formale, ma intende rafforzare quella regionale affinché si possano concretamente realizzare iniziative di promozione e valorizzazione dei luoghi dove è nato il progetto europeo. Infatti, tale riconoscimento è il presupposto per impegnare anche l’Europa ad istituire un fondo dedicato a Ventotene ad integrazione e rafforzamento di quello già istituito dalla Regione Lazio.