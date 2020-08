Bonus deputati, Sgarbi: Fico ignorante e Di Maio capra

Vittorio Sgarbi scatenatissimo. A In Onda, il programma di La7 condotto da Luca Telese e David Parenzo, il critico d’arte non le manda a dire: “I deputati che hanno chiesto all’Inps il bonus da 6oo euro sono persone meschine – premette -, ma il problema è che la norma non escludeva i parlamentari e per questo chiunque avesse una partita Iva poteva chiedere il bonus”.

Poi gli animi si scaldano e Sgarbi prende di mira il governo e non solo: “È un parlamento di deficienti, un governo di inetti”. E ancora: “L’esecutivo ha fatto leggi idiote. Fico è un ignorante senza civiltà e cultura, non può fare il presidente della Camera. Di Maio è una capra assoluta e non può fare il ministro degli Esteri nemmeno per un euro”. liberoquotidiano.it