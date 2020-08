Rivolta migranti ex caserma Serena, contagiati poliziotti intervenuti

Condividi

Treviso – Lo scorso sabato, dall’ex Caserma Serena era arrivata una richiesta alla Questura di Treviso per un intervento all’interno del centro migranti, dove si era scatenata una rivolta. Gli ospiti si erano ribellati alla possibile decisione da parte del sindaco di trattare la caserma come se fosse una zona rossa. Una misura tale da impedire qualunque scambio con l’esterno per limitare la diffusione del Covid. Coronavirus, 244 positivi nel centro migranti di Casier

L’idea di dover ancora sottostare al regime di quarantena aveva causato l’escandescenza di alcuni migranti, che avevano assaltato l’infermieria della struttura. A quel punto sono intervenuti i tre agenti della Questura di Treviso, che hanno tratto in arresto un 26enne del Gambia. L’uomo, dopo aver distrutto alcune attrezzature presenti all’interno dell’infermieria, aveva prima aggredito uno dei medici e poi minacciato gli agenti con una spranga di ferro.