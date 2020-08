Monza, presentato poster Gp di Formula 1. Delirio social: “stile fascista”

E’ stato presentato il poster del Gran Premio di Formula 1 Heineken d’Italia che si correrà nel primo settimana di settembre a Monza. Un manifesto che raffigura in primo piano una vettura di Formua uno con dietro la Villa reale e le Frecce tricolori che la sorvolano e che non ha mancato di scatenare qualche polemica a livello locale per il suo stile futurista, da qualcuno giudicato fascista.

“Le Frecce Tricolori che sorvolano la Villa Reale, il rosso che accende la passione nei cuori di milioni di appassionati, gli inconfondibili cordoli della nostra storica pista: in questa immagine c’è Monza, c’è l’Italia, ci siamo noi” è la spiegazione messa anche sui social dell’autodromo. “A chi il Gran Premio? A noi!” ha scritto a commento del poster sulla propria pagina Facebook l’ex presidente di centrosinistra della Provincia di Monza Roberto Invernizzi, scatenando le risposte di esponenti leghisti che negano che ci sia uno stile futurista/fascista nell’immagine.