Pakistan: giudici ribaltano sentenza che liberava ragazzina cristiana rapita

Condividi

ROMA, 05 AGO – Nuovo stop dopo le prime timide aperture della giustizia in Pakistan contro il fenomeno delle spose-bambine, adolescenti rapite, convertite e costrette al matrimonio, scelte soprattutto tra le ragazze della minoranza cattolica.

La campagna per la liberazione della 14enne cattolica pakistana Maira Shahbaz dal suo rapitore “ha subito una drammatica battuta di arresto per la decisione assunta dall’Alta Corte di Lahore. Il giudice ha infatti ribaltato quanto precedentemente disposto dall’autorità giudiziaria del distretto di Faisalabad, la quale aveva ordinato l’allontanamento di Maira Shahbaz dall’abitazione del presunto responsabile dei reati, Mohamad Nakash, affinché fosse condotta in un rifugio per donne in attesa di ulteriori indagini”. Lo riferisce la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre.