Burioni gli dà del somaro sul web, no vax lo denuncia

MILANO, 05 AGO – Rischia di finire in tribunale una querelle sul web tra il virologo Roberto Burioni e un utente che, a proposito di vaccini, lo aveva sfidato in un dibattito pubblico sulla scorta del ragionamento che la “scienza non è titolo ma conoscenza”.

L’uomo lo ha querelato. Si era nel periodo pre-coronavirus – riferisce Il Giorno – e il dibattito verteva sui vaccini. Il professore predisse a chi lo sfidava che uno come lui “non viene neanche assunto per pulire i cessi”, apostrofandolo come “un ignorante molto arrogante con connessione internet”.