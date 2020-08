Referendum, Zingaretti: preoccupazioni espresse anche da Sorge

“Le preoccupazioni espresse da molte personalità, in ultimo da Bartolomeo Sorge (gesuita), sul pericolo di votare a favore del referendum sul taglio ai parlamentari senza una nuova legge elettorale, sono fondate e sono anche le nostre”. Lo dice Nicola Zingaretti.

“Per questo il Partito Democratico un anno fa ha fatto inserire questo punto nel programma di Governo. Per questo, e non per perdere tempo, spesso in solitudine nelle ultime settimane abbiamo riproposto questo tema da inserire nell’agenda parlamentare – prosegue io segretario del Pd-. Su questa posizione, in questi giorni, ci sono stati pronunciamenti importanti da parte del Movimento 5 stelle, da ultimo con il Ministro Di Maio”.