Migranti, tendopoli a Vizzini. Meloni: “basta furia immigrazionista”

La presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, in un post su Facebook dice “basta” alla “furia immigrazionista di questo governo”.

“Il governo – scrive – ha ordinato di allestire una tendopoli, che servirà a ospitare centinaia di migranti in quarantena, in una ex area militare di Vizzini (Ct). Il tutto senza preavviso e senza alcun confronto con i Comuni della zona né con la Regione Siciliana. Ora basta, la furia immigrazionista di questo governo è ormai completamente cieca”.

