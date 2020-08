M5s, Corrao: “vorrei Di Battista capo politico”

“Di Battista lo vorrei capo politico o parte di un collegio alla guida del Movimento”. Così Ignazio Corrao, eurodeputato dei Cinquestelle, questa mattina ad Agorà su Rai3. “Vorrei Alessandro in primissima linea. Il M5S ha un bisogno assoluto di avere persone come Di Battista per tornare a fare quello che facevamo prima, parlare ai cittadini. E penso che lui sia la persona più adatta”, aggiunge Corrao nella trasmissione condotta da Roberto Vicaretti.

“Prima si trova un momento di confronto tra di noi – chiamiamolo congresso o Stati generali – e meglio è per il Movimento”, conclude Corrao. adnkronos