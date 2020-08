Zingaretti: “Chi per 4 voti invita a togliere la mascherina vuole la pandemia”

Condividi

“Chi per raccattare consenso dice agli italiani di togliersi la mascherina si augura che riesploda la pandemia. Per 4 voti non gli interessa di mettere a rischio la vita delle persone che rischiano di ammalarsi e morire, come sta accadendo in tutti i Paesi dove si è abbassata la guardia”. Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti.

“Difendiamo le famiglie, gli imprenditori e i lavoratori che non possono fermarsi di nuovo per colpa degli irresponsabili. Si può fare in piena sicurezza. Lo vediamo tutti i giorni nei negozi, nei bar, al mare o in montagna, dove chi lavora e chi consuma, giustamente, con sacrificio, si protegge”, prosegue. “Difendiamo gli operatori della sanità che anche in queste ore guardano sconcertati quanto sta avvenendo. Difendiamo l’Italia”, conclude il leader del Pd.

Coronavirus, Oms: “Con uso esteso di mascherine nessun beneficio dimostrato”