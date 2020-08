Regionali, Gualtieri: parità di genere è valore fondamentale

Condividi

La parità di genere è un valore fondamentale che deve essere riconosciuto in tutto il Paese. Per questo oggi il CdM ha adottato un decreto che introduce la doppia preferenza in Puglia.

Al fianco delle donne per rendere più forte e compiuta la nostra democrazia.