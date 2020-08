Equipaggi sfruttati e scarico dei bagni in mare: violazioni di ogni genere su navi Ong

Intervista all’Ammiraglio Luigi Giardino, Capo Reparto Sicurezza della Navigazione e Security marittima.

ANSA – ROMA, 01 AGO – Non sono soccorsi occasionali quelli effettuati dalle Ong nel Mediterraneo centrale: si tratta invece di un’attività svolta in “modo sistematico” che non può essere configurata come “un improvviso e diverso impiego”, come avviene ad esempio per le navi commerciali che vengono dirottate dalle autorità marittime in soccorso ai gommoni e ai barconi in difficoltà che carichi di migranti salpano dalle coste del nord Africa.

Dunque le navi delle Organizzazioni umanitarie dovrebbero, come dice la convenzione Solas, essere certificate dai rispettivi stati di bandiera per il “servizio” che svolgono realmente e, di conseguenza, rispondere a requisiti ben precisi previsti proprio per chi fa attività Sar (Search and rescue, ricerca e soccorso). Altrimenti operano al di fuori dalle leggi internazionali.

In un’intervista all’Ansa il capo del VI Reparto sicurezza della navigazione e marittima del comando generale della Guardia Costiera, l’ammiraglio Luigi Giardino, cerca di mettere fine alle polemiche sul blocco delle navi delle Ong, spiegando i motivi che hanno portato al fermo amministrativo delle

imbarcazioni in questi mesi, dalla Aita Mari alla Alan Kurdi, dalla Sea Watch3 alla Ocean Viking.

Innanzitutto, dice, le ispezioni effettuate dagli uomini della Guardia Costiera, con “serietà e obiettività”, rispondono ad una precisa direttiva comunitaria (2009/16/EC) recepita dall’Italia nel 2011 e che riguarda tutte le navi straniere che approdano nei nostri porti e ancoraggi. Ispezioni “ordinarie

svolte in base ad una periodicità definita in base ad un ‘profilo di rischio’ della nave”. La Ocean Viking, ad esempio, rientra tra le navi a ‘rischio standard’, che prevede un’ispezione periodica una volta l’anno.