Castellammare: carabiniere colpito alla testa con caschi e sedie, è grave

Condividi

Castellammare di Stabia – Un carabiniere è stato ferito alla testa mentre cercava di dividere due persone che stavano litigando in piazza Umberto, a due passi dalla Cassa Armonica. Il militare, fuori servizio, è intervenuto nel tentativo di placare gli animi, ma proprio lui ha avuto la peggio, risultando vittima di una violenta aggressione a colpi di casco e sedie.

E’ stato pestato selvaggiamente da un gruppo di persone: colpito gravemente alla testa, ha perso conoscenza e le ferite hanno provocato una seria emorragia. E’ stato soccorso dai tanti testimoni presenti alla scena, mentre gli aggressori sono fuggiti. Trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo, le sue condizioni sono gravi. Il traffico è rimasto paralizzato e ne sono conseguite difficoltà anche per far arrivare l’ambulanza sul luogo dei soccorsi. Il 118 ha impiegato quasi mezz’ora.







Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia per i rilievi del caso e un’ambulanza, che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Leonardo per le cure mediche necessarie a suturare una profonda ferita alla testa. Gli agenti di polizia sono alla ricerca dei responsabili, identificabili attraverso la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza. Ma intanto a Castellammare la movida violenta in pieno centro torna a far paura. https://napoli.repubblica.it