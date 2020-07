Migranti, LeU: cancellare Decreti sicurezza e accordi con la Libia

“Questa maggioranza deve cambiare totalmente le politiche sull’immigrazione: via i decreti sicurezza e i vergognosi accordi con la Guardia costiera libica. Non farlo significa tradire una delle ragioni per cui io e molti altri abbiamo finora dato fiducia a questo governo”. Lo afferma Rossella Muroni, deputata di Leu.

