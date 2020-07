Salvini a processo, Luxuria: ora farà la vittima

“Premetto che mi piacerebbe sconfiggere un uomo politico più sul campo delle idee che sul campo giudiziario. Non ho mai tifato per l’abbattimento di un avversario con metodi ‘giudiziari’. Ma nel caso di Open Arms Matteo Salvini ha tenuto in ostaggio vite umane, mettendo in pericolo la loro vita. Il processo va quindi fatto”. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos Vladimir Luxuria commentando il sì del Senato alla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini per il caso Open Arms.

Ed ha ancora aggiunto: “Salvini non ha nessuna remora, non ha nessun limite. Sicuramente cavalcherà l’onda, facendo vittimismo, lui l’eroe, contro l’invasione. Utilizzerà sicuramente questa arma. E’ strano in un periodo – ha proseguito- in cui cominciava a perdere un po’ consensi, questo potrebbe far ritornare un pò di voti. Purtroppo”. adnkronos