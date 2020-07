Boschi: “Sono oggetto dell’odio dei leoni da tastiera”

Condividi

A proposito della foto postata sui social che la ritrae in barca a Ischia, assieme con alcuni colleghi di Italia viva la scorsa settimana, diventata virale sul web e oggetto di critiche da parte di alcuni detrattori anche per la mancanza di distanziamento sociale riferisce: “Sono oggetto dell’odio dei leoni da tastiera da anni. Se fosse capitato a me quello che sta succedendo a Rocco Casalino le squadre social dei Cinque Stelle, che un tempo Casalino guidava, mi avrebbero insultato per giorni. Noi non abbiamo mai ripagato con la stessa moneta chi ci ha aggredito mediaticamente. Siamo diversi e rivendichiamo questa diversità”.

Lo dice, intervista dal Corriere della Sera, Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia viva alla Camera dal 2019