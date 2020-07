Migranti, Boschi: Covid esportato in Africa dagli Italiani, non viceversa

In una intervista al Corriere della Sera la deputata Maria Elena Boschi (Iv) ha ribadito la linea del suo partito, ha invitato l’esecutivo, che tra l’altro sostiene, a fare mosse concrete per rilanciare il Paese e ha lanciato un’accusa che a vedere quanto sta accadendo in Italia in questi giorni sembra piuttosto azzardata.