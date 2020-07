Sgarbi: ”Casalino invoca la privacy? Mi fa ridere”

Condividi

A commentare il caso dell’ex compagno cubano di Rocco Casalino, Jose Carlos Alvarez, anche Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte in merito alla questione non nutre dolci pensieri: “Casalino, l’uomo delle “tempeste di m**a”, le campagne di diffamazione contro gli avversari politici quando si occupava della comunicazione del M5S, che adesso, da Portavoce del Governo, invoca “rispetto della privacy”, fa davvero ridere!”.

L’ex fidanzato del capo ufficio stampa di Palazzo Chigi è stato infatti segnalato dall’antiriciclaggio per alcuni movimenti di denaro sospetti attraverso il conto corrente di Casalino. Il portavoce di Antonio Conte, ha però messo le mani avanti dicendo che l’ex è una vittima del “trading online”, che ha provocato un “continuo passaggio in modo compulsivo di soldi dal suo conto alla carta prepagata con cui faceva transazioni sul sito (da qui, presumibilmente, la segnalazione alla Banca d’Italia). Alvarez è arrivato a perdere in solo due mesi 18mila euro dei suoi risparmi”. liberoquotidiano.it

Il fidanzato cubano di Casalino ha l'indennità di disoccupazione ASPI ma sposta 150.000 euro da conti di trading on line.

Fatemi capire. Ammazza che disoccupazione. Non conviene più lavorare.😉#casalino #m5s #onestah pic.twitter.com/QOfnD3AqXO — Barbara Raval 🐱 🇮🇹 💙 🐸⭐⭐⭐ (@BarbaraRaval) July 26, 2020