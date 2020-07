Sassoli (Pd): accesso a internet sia riconosciuto come diritto umano

Condividi

David Sassoli (Pd): “L’accesso a Internet deve essere riconosciuto come un nuovo diritto umano. La mancanza di Internet è una delle principali cause di emarginazione, in quanto ai bambini senza accesso durante il blocco viene negato il diritto all’istruzione. Il @Europarl_EN è pronto per questa sfida.”

Access to internet must be recognised as a new human right. Lack of internet is a major cause of marginalisation, with children without access during lockdown being denied their right to education. The @Europarl_EN is ready for this challenge. https://t.co/IC5qjBpQ19 pic.twitter.com/WmDzw9NcdU

— David Sassoli (@EP_President) July 24, 2020