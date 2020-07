“Adults in the room”, film che TUTTI dovrebbero vedere

di Debora Billi – – Sono finalmente riuscita a vedere il recente film “Adults in the room” di Costa Gavras, grazie a dei sottotitoli in inglese reperiti sul web. Giusta tempistica, visto il momento politico in cui tanto si parla di battaglie in Europa, di vittorie e di sconfitte: è un film che dovrebbero vedere TUTTI, per capire cosa succede davvero.

La storia è quella della Grecia (che tanto mi sta a cuore, e tanto ha cambiato anche la mia personale visione politica): dal trionfo di Syriza, con le sue promesse contro l’austerity; alla battaglia del governo greco nella persona del ministro Varoufakis per non firmare il Memorandum of Understanding -ulteriore austerity-; al referendum Oxi; fino al tradimento finale del risultato referendario. Ma è una storia raccontata in modo molto diverso da come l’abbiamo conosciuta, un racconto reale fondato sulle registrazioni clandestine delle riunioni dell’Eurogruppo, effettuate proprio da Varoufakis.