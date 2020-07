Marco Rizzo: ricordatevi nomi e facce di chi ci consegnerà alla Troika

Condividi

Marco Rizzo (Partito comunista): “La trappola della finta trattativa sui recovery fund imporrà al nostro Paese condizionalità che saranno pagate con attacco a pensioni, prima casa, sanità pubblica e piccolo risparmio. Ricordatevi nomi e facce dei traditori che ci consegneranno alla Troika e alle multinazionali.

Vedrete. Tra le tante condizionalità con cui l’Unione Europea vorrà strangolarci ci sarà l’ELIMINAZIONE del CONTANTE. Così le banche e le multinazionali sapranno dove e come spendiamo il denaro derivato dal poco lavoro che ci resterà. Così anche il controllo sarà totale.







Aiuti (?) dalla UE. Non ascoltate le grancasse di regime. Basta saper leggere: «La Commissione deciderà entro due mesi se promuoverlo in base alle raccomandazioni Ue 2019-2020: per l’Italia riforme di pensioni, lavoro, giustizia, pubblica amministrazione, istruzione e sanità».”

La dittatura mediatica obbliga ai festeggiamenti con #Conte vincitore(?), ma BASTA SAPER LEGGERE: «Governance e condizionalità» Tutto subordinato a “riforme” UE che distruggeranno patrimonio pubblico, lavoro, pensioni e stato sociale!”