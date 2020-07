Al Consiglio UE ce l’hanno… Mes in quel posto?

Al Consiglio Ue ce l’hanno… Mes in quel posto? Il sospetto lo solleva il Corriere della Sera, smorzando le fanfare di Giuseppe Conte e di Palazzo Chigi. L’accordo sul Recovery Fund, dopo 4 giorni a tratti drammatici, c’è: gli aiuti restano di 750 miliardi di euro, di cui 390 a fondo perduto e 360 in prestiti con tassi agevolati e garantiti da Bruxelles. All’Italia, tra i Paesi più colpiti dalla pandemia di coronavirus, va la fetta più grossa: il 28%, circa 209 miliardi, in virtù delle previsioni pessime sul Pil.

Di questi 209 miliardi, è rimasta invariata la quota a fondo perduto (81,4 miliardi), mentre è aumentata da 91 a 127,4 miliardi la quota in prestiti. Sono 36 miliardi in più che equivalgono, tra l’altro, all’entità del Mes sul quale tanto si discute in Italia e le cui condizioni sono in tutto e per tutto simili. Come dire, alla fine il prestito con l’Europa lo contrarremo, in un modo o nell’altro. Prepariamoci, dunque, perché avremo gli occhi della Commissione Ue addosso e non potremmo sgarrare sulle riforme e l’uso che faremo di quei soldi. liberoquotidiano.it

