Rutte: “Massimo rispetto per Conte, ha detto che farà le riforme”

Bruxelles, 17 Luglio 2020 – Le parole del Primo Ministro dei Paesi Bassi, Mark Rutte, al suo arrivo al Consiglio Europeo a Bruxelles – agenzia Vista

“L’Italia ha deciso di affrontare, di sua iniziativa, un percorso di riforme che le consentano di correre, ma pretenderà una seria politica fiscale comune, in modo da affrontare una volta per tutte surplus commerciali e dumping fiscali, per competere ad armi pari”.

Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, a quanto riferiscono fonti italiane, nel suo intervento in Consiglio europeo. A chi chiede se Conte abbia voluto bocciare la nuova proposta di Michel, le stesse fonti rispondono che ha fatto un “discorso ampio”. (ANSA).

Riforme = taglio delle pensioni, dei salari, tagli al welfare, tagli alla spesa pubblica in genere.