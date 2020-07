Statua di Roberto Benigni imbrattata con vernice rossa

È stata imbrattata con della vernice rossa la statua dedicata a Roberto Benigni, realizzata a Manciano nel comune di Castiglion Fiorentino (Arezzo) dove Roberto Benigni è nato. L’opera, fatta da uno scultore locale, Andrea Roggi, fu realizzata nel 1999 dopo le riprese del film “La vita è bella”, effettuate in parte proprio a Castiglion Fiorentino.

I vandali hanno gettato vernice rossa su tutto il basamento in pietra della statua e ci vorrà del tempo, ha detto lo scultore che l’h arealizzata, per restaurarla. All’inaugurazione di 21 anni fa parteciparono anche i genitori dell’attore, Luigi e Isolina ma non è mai stata visitata da Roberto Benigni nonostante lo stesso abbia ricordato di recente in tv il luogo dove è nato e da dove i genitori partirono per cercare lavoro a Prato. La mancanza di una visita nel paese natio ha suscitato in passato forti polemiche. I carabinieri stanno indagando per risalire agli autori del gesto. http://www.rainews.it/dl/rainews/media/Imbrattata-con-vernice-rossa-la-statua-di-Roberto-Benigni-a-Manciano-suo-paese-natio-ea7869e3-9747-41e9-ad19-d52f042c614c.html

Il commento di Vittorio Sgarbi: “Chi l’ha imbrattata con la vernice è un coglione. Andava semplicemente abbattuta”