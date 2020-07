Bengalesi in Italia con falsi attestati di negatività al test Covid

Coronavirus, scoperto traffico di certificati falsi in Bangladesh: il proprietario di un ospedale privato di Dacca consegnava attestati di negatività al test Covid-19 fasulli così da permettere ai bengalese di lasciare lo stato asiatico. Così i positivi potevano tranquillamente imbarcarsi sui voli diretti in tutto il mondo, specialmente per Roma e l’Italia.

Sarebbe infatti questo traffico di certificati, oltre 6000 quelli falsi rilasciati, alla base dell’impennata di casi positivi rientrati nella Capitale dal Bangladesh che ha costretto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha bloccare i voli con il paese ad ovest dell’India. Solo nella giornata di martedì, la Regione Lazio ha comunicato la positività di altri 14 bengalesi, tutti nell’Asl Roma 2 e con un link riconducibile ad un volo proveniente da Dacca: ad oggi sono state tracciate e poste in isolamento 184 persone positive appartenenti alla comunità bengalese romana su oltre 6000 tamponi effettuati.