Ong di Casarini riporta in Italia un condannato per violenza sessuale

Gli agenti della squadra mobile e dell’ufficio Immigrazione hanno arrestato Yasseer Mostafa Abdou Shehawy, 46 anni, egiziano, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte D’Appello per violenza sessuale in concorso commesso ad Ancona fra ottobre e novembre 2008.

Secondo quanto riferito dalla polizia il 46enne è giunto in Italia a bordo della nave “Mare Jonio” lo scorso primo luglio, e sbarcato nel porto di Augusta con altri 42 migranti. Gli accertamenti sulla vera identità del cittadino egiziano hanno consentito di verificare che l’uomo era stato condannato a 3 anni e 6 mesi per violenza sessuale.