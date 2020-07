Recovery fund, Conte: accettiamo volentieri un costante monitoraggio

Condividi

Conte in Germania- conferenza stampa dopo l’incontro con la Merkel.. “Vogliamo che il nostro piano di rilancio abbia l’approvazione delle istituzioni europee. Vogliamo anche che, come nella logica dei fondi europei, ci sia un costante monitoraggio sulla coerenza tra i programmi anticipati e l’esecuzione. Accettiamo la sfida, dobbiamo accettarla ben volentieri.”

Arriva la Troika: "Vogliamo che il nostro piano di rilancio sia approvato dalla Ue e vogliamo un costante monitoraggio su come spenderemo i soldi." L'Italia non è più Stato sovrano: prevalgono gli interessi di Germania, Francia, Olanda e così via. Conte indegno. #RadioSavana pic.twitter.com/GoHFAreh1a

— RadioSavana (@RadioSavana) July 13, 2020