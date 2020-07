Migranti, Lamorgese: requisire navi e caserme per le quarantene

Navi e caserme, il piano del Viminale. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera per l’isolamento dei migranti in arrivo Italia l’idea è di utilizzare navi e caserme. Il governo dovrebbe requisire un traghetto e starebbe individuando strutture militari dove i migranti possano trascorrere la quarantena.

Per quanto riguarda la situazione in Calabria il Viminale dovrebbe mettere a disposizione un immobile gestito dall’Agenzia dei beni confiscati alle mafie. Il ministero dell’Interno cercherà insomma di reperire il maggior numero di posti disponibili per far fronte agli arrivi delle prossime settimane che, si prevede, non saranno pochi.