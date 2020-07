Polonia, dove il comunismo lo hanno conosciuto

Condividi

I tifosi polacchi cantano “Precz z komuną” (Abbasso il comunismo), mentre sollevano uno stendardo con falce martello barrati.

Mentre il comunismo viene riabilitato e celebrato da alcuni Paesi occidentali, rimane odiato nei paesi che lo hanno subito.

Polish football fans chant “Precz z komuną” (Away with Communism), as a banner with a crossed out Hammer and Sickle rises.

As Communism is being rehabilitated and celebrated by some in the West, it remains hated in countries which suffered under it.

