Italiani non scaricano App Immuni, Ricciardi: ‘colpa dei complottisti’

La app Immuni “serve assolutamente soprattutto quando riaumenter il numero di casi, per fare il tracciamento, come probabilmente succeder in autunno: sar necessaria. Ad oggi sono tra i 4 e i 5 milioni” le persone che la hanno scaricata: “Una quantità insufficiente, ma contiamo che con una campagna adeguata, facendo capire che non si lede nessuna privacy, gli italiani lo capiranno”.

Lo ha detto a Sky Tg24 Walter Ricciardi, professore di Igiene all’Universit Cattolica e consulente del Ministero della Salute.