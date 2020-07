Monza: straniero colpisce vigile con un masso di 6 kg

Anzichè esibire i documenti durante un controllo effettuato in stazione, venerdì pomeriggio, ha afferrato un masso che si trovava alla base della fontana dei giardinetti di corso Milano e lo ha scagliato contro un agente a due metri di distanza. Il sasso, di circa sei chili di peso, lo ha colpito prima all’addome e poi al polpaccio. Poi il giovane si è alzato di scatto e ha iniziato a correre raccogliendo da terra un altro sasso e lanciandolo contro la schiena dell’agente che è stato soccorso da un’ambulanza intervenuta sul posto e poi accompagnato all’ospedale San Gerardo per le cure del caso: la prognosi è di venti giorni.

Tutto è iniziato nel pomeriggio di venerdì 3 luglio quando una pattuglia della polizia locale era impegnata in una serie di controlli per il rispetto del nuovo regolamento di Polizia Urbana. Il personale in divisa – secondo quanto ricostruito dal comando di via Marsala -avrebbe invitato alcuni cittadini extracomunitari seduti sulle panchine vicino alla fontana della stazione a non consumare bevande alcoliche in pubblico secondo le direttive del nuovo Regolamento di Polizia Urbana e a rispettare il distanziamento sociale imposto dall’emergenza covid-19.