Di Maio: lavoriamo su transizione ecologia e inclusione di genere

“Il governo sta lavorando a un piano di riforme ambiziose e sostenibili. lo presenteremo presto ai partner europei”, ha dichiarato, sottolineando che “per sciogliere i nodi che hanno finora frenato la nostra crescita e per ‘progettare il rilancio’, il governo ha avviato un’ampia consultazione nazionale da cui è emerso un piano che si svilupperà sulle tre direttrici del rilancio della competitività; della transizione ecologica; e dell’inclusione sociale, territoriale e di genere. Non vi è alcuna contraddizione tra l’utilizzo di finanziamenti Ue e i nostri obiettivi di rilancio dell’economia”.

“Il M5S è una forza politica nuova e in continua evoluzione. In passato ci hanno tacciato di essere anti-europei, ma non è così – ha detto ancora il ministro degli esteri -. Crediamo fortemente nell’Ue e lo stiamo dimostrando anche al governo, dove rappresentiamo l’ago della bilancia per la stabilità del Paese“.