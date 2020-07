Paradisi fiscali, “Olanda, Lussemburgo e Irlanda fanno perdere all’Italia 8 miliardi l’anno”

All’interno della stessa Unione europea ci sono stati che con le loro politiche si comportano come dei paradisi fiscali nell’area euro e attuando pratiche aggressive danneggiano l’economia degli altri membri della Ue, tra cui l’Italia.

Perdite fino a 8 miliardi – A puntare il dito contro Stati come l’Irlanda, l’Olanda e il Lussemburgo è il presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, Roberto Rustichelli che parlando alla Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera, ha disegnato un quadro non affatto roseo. La concorrenza fiscale sleale a livello europeo “comporta un danno per l’Italia che può essere stimato tra i cinque e gli otto miliardi di dollari l’anno”, con alcune ricerche che “stimano che, a causa della concorrenza fiscale sleale a livello europeo, il fisco italiano perde la possibilità di tassare oltre 23 miliardi di dollari di profitti: 11 miliardi dei quali vengono spostati in Lussemburgo, oltre 6 miliardi in Irlanda, 3,5 miliardi in Olanda e oltre 2 miliardi in Belgio”.