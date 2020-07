Siria. Lettera di Padre Daniel sull’occidente criminale

Padre Daniel, (a destra) e i Fratelli e le Sorelle di Qara, nel monastero di Mar Yacub in Siria, dove hanno trascorso la loro vita ad aiutare il popolo siriano, nel corso degli anni hanno assistito alle atrocità dei jihadisti e al loro sostegno che veniva dall’Europa e dagli Stati Uniti. Ora stanno affrontando la fame attraverso la legge CAESAR.

Siria. Lettera di Padre Daniel Maes (80 anni) sulle sanzioni e Caesar Act: Il comportamento dell’Occidente e dei suoi politici non è solo schizofrenico, è criminale.

Cari amici,

Stiamo vivendo i “tempi bui”, previsti da Gilbert Keith Chesterton (+ 1936)? con il crollo della nostra civiltà con la demolizione dei suoi pilastri morali, religiosi e culturali. “Le persone tendono a guardare con entusiasmo al futuro perché hanno paura del passato”, ha scritto. Ma abbiamo ancora un futuro, stiamo entrando in questo periodo nero adesso?

La schizofrenia del governo mondiale

Il modo in cui il popolo siriano viene sempre più strangolato dalla “comunità internazionale” mostra come i leader occidentali, con molte abilità, possano nascondere i loro piani egoistici per la distruzione del popolo siriano nascosto dietro i loro slogan e i più magnifici stendardi dei diritti umani e degli aiuti umanitari. Ma non esiste un’organizzazione internazionale in grado di garantire giustizia o dignità umana. Al contrario, per loro le ONG delle cosiddette organizzazioni per i diritti umani, la sofferenza aggravata del popolo siriano è da attribuire al presidente siriano, al suo governo, al suo esercito e ai loro alleati (Hezbollah e Russia). Il mantra continua ad essere ripetuto fedelmente dai media. Quindi, ogni cittadino del mondo è chiamato a punire questi “colpevoli”e ha chiesto di aiutare a distruggere il paese, uccidere le persone, fuggire e ora morire di fame. Il fatto che tutto ciò sia semplicemente un pretesto per le potenze occidentali di rubare le materie prime e imporre la loro volontà non è nemmeno discusso.

È vero, sta diventando sempre più difficile la situazione in Siria, la valuta si è svaluta in modo incredibile. C’è una certa tensione tra gli stessi alawiti, perché Bashar-al-Assad vuole combattere la corruzione. Tuttavia, non c’è motivo di continuare a parlare di una ” guerra civile ” perché non è mai avvenuta. Non ci sono inoltre scuse per non parlare di un “governo siriano”.

E sì, ci sono state piccole manifestazioni qua e là contro il deterioramento delle condizioni, che è ampiamente sottolineato dai media mainstream. Ci sono state manifestazioni di massa a Homs e ad al Bukamal (Deir Ezzor)la scorsa e questa settimana in segno di protesta contro gli Stati Uniti e i loro terroristi non saranno mostrate sui media atlantici.

Inoltre, si dice che i giornalisti di mainstream abbiano troppo lavoro per cancellare i ritratti del presidente e le bandiere siriane. Sarà anche nascosto il modo in cui i cittadini di Al-Qamishli hanno fermato un convoglio americano e hanno bruciato apertamente la bandiera americana . Né le immagini della manifestazione di massa di giovedì scorso saranno viste in Al Tahrir Square a Quneitra, rendendo chiaro al popolo che le alture del Golan dovrebbero tornare al controllo del governo siriano. I siriani sanno benissimo chi sta distruggendo il loro paese e chi li sta proteggendo.

Il rappresentante permanente siriano presso le Nazioni Unite, il dott. Bashar al-Jaafari, ha ricordato nel suo recente discorso le accuse che ha sollevato contro gli Stati Uniti, il Regno Unito , la Francia e la Turchia per il reclutamento di terroristi da tutto il mondo per nove anni, armando, svolgendo militari azioni, rubando o distruggendo petrolio, gas, raccolti, tesori archeologici e quindi impongono sanzioni più pesanti. Tutto contro il diritto internazionale e contro la carta delle Nazioni Unit . Inoltre, Stati Uniti, Regno Unito, Francia sono stati membri delle Nazioni Unite che garantiscono sicurezza internazionale, rispetto della sovranità, pace e giustizia!

Conclusione

Non c’è nemmeno un granello di umanità nel loro atteggiamento. Il presidente Erdogan occupa la Siria settentrionale, Israele il Golan e gli Stati Uniti forniscono sostegno ai terroristi . “Quando gli Stati Uniti rubano apertamente 200.000 barili (un barile di circa 159 litri) di petrolio al giorno dalle risorse siriane e, inoltre, bruciano 400.000 tonnellate di cotone, 5.000.000 di capi di bestiame, migliaia di acri di campi di grano, possono fare a pezzi la Siria, svalutare consapevolmente la valuta nazionale, imporre misure coercitive economiche per soffocare il popolo siriano, occupano parti della Siria e proteggono il loro alleato turco che occupa un’altra grande parte, e poi quando il rappresentante permanente degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite afferma che il suo governo è preoccupato per il deterioramento delle condizioni di vita dei cittadini siriani , lo si attribuisce a “il regime “…” non sono quei sintomi della schizofrenia “, è la domanda che si pone Bashar-al-Jaafari? Ha ragione, ma è più di questo, è un comportamento criminale delle cosiddette “democrazie” governate da politici criminali.

ORA PRO SIRIA

