Uranio impoverito, Sindacato Militari: “muro di omertà sta crollando, ufficiali accusano i vertici”

Condividi

di Paolo Salvatore Orrù — Ora sono gli ufficiali dell’Esercito a denunciare la presenza di uranio impoverito nelle zone in cui i nostri soldati erano impegnati in missioni di pace. Secondo questi ufficiali, i vertici della Difesa hanno lasciato le truppe esposte per troppo tempo in aree in cui era presente l’agente tumorale. Il generale Roberto Vannacci, ex comandante della missione in Iraq, con il suo rapporto ha fatto aprire un’indagine sia alla Procura della Repubblica di Roma che alla Procura militare; la seconda accusa è arrivata dal tenente colonnello Fabio Filomeni, decorato con la croce di bronzo al merito per la sua attività in Bosnia ed ex responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nelle missioni internazionali.

Le accuse del generale Vannacci – Vannacci ha accusato “gravi e ripetute omissioni nella tutela della salute e della sicurezza del contingente militare italiano”, precisando che l’allora comandante del Comando operativo di vertice interforze e attuale capo di stato maggiore della Marina Militare, Giuseppe Cavo Dragone, avrebbe assicurato che in quelle aree ogni militare non veniva lasciato più di quattro mesi, mentre la permanenza effettiva sarebbe stata di 6-9 mesi. Sulla stessa linea ora il tenente colonnello Filomeni. “Prima di tutto ci tengo a specificare che sono un soldato, uno che ha tenuto i piedi nel fango per 25 anni in uno tra i reparti più operativi dell’Esercito, il 9° Reggimento d’Assalto Paracadutisti Col Moschin, e poi circa 12 anni fa sono stato impiegato nella prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro”, ha fatto sapere Filomeni prima di una intervista alla Notizia. Lo ha sostenuto per chiarire che è sempre stato un “operativo” e non il solito commentatore da scrivania.